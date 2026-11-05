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Dal Corriere dello Sport di oggi arriva anche un aggiornamento su quelli che dovrebbero essere i convocati di Roberto Mancini per i prossimi due impegni dell'Italia. Un gruppo diverso rispetto all'ultimo e di sicuro meno ampio, semplicemente perché i match da affrontare saranno due e non quattro. Si legge sul quotidiano:

"Il ct Mancini anticipa e già oggi dovrebbe diramare i convocati per la Nations. La lista è pronta o quasi. Gruppo ridotto a 26-27 azzurri, sei o sette in meno rispetto a settembre, perché sono solo due le partite, giovedì 12 al Meazza di Milano con la Francia di Zidane (si va verso il sold out) e domenica 15 a Bruxelles con il Belgio. L’Italia tenta l’ingresso ai quarti. Mancio ha qualche dubbio in attacco, ieri pomeriggio riunione zoom con lo staff. Si è fermato (già da una settimana) Retegui, saltando la Champions asiatica e l’ultimo turno di Saudi League: si aggiunge a Kean, Raspadori e Raimondo, indisponibili.

Riflessioni aperte su Scamacca, oggi di nuovo a disposizione per l’Atalanta in Conference. Il titolare è Pio Esposito. Sebastiano, suo fratello, gioca centravanti nel Sassuolo. Daniel Maldini si muove ormai da punta centrale. Difficili Lucca o Pinamonti. Sembra presto per l’oriundo Modica (Gimnasia), seguito dagli osservatori azzurri. Da registrare i ritorni di Zaniolo e Dimarco, un mese fa costretti a disertare per infortunio. Cristante in discussione. Il ct vuole vedere i giovani. Sicuro l’ingresso del milanista Cisse. Koleosho in dubbio, non sta bene. Zoma (Norimberga) si è operato alla spalla. Torna Pisilli. Palestra entra nella scia di Kayode. Di Lorenzo è fuori, sotto osservazione Floriani Mussolini, più avanti di Lulli. Dal gruppo U21 potrebbe salire forse Liberali".