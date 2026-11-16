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NIENTE PRIMO POSTO

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Niente primo posto nel girone di Nations League per l'Italia: la squadra di Mancini è caduta ieri sera sul più bello contro il Belgio. "Nessuno avrebbe immaginato il primo posto in un gruppo nel quale l’obiettivo di partenza era, a dirla tutta, non retrocedere per non subire un’ennesima umiliazione. Anche il secondo sarebbe stato un risultato insperato - scrive La Gazzetta dello Sport. Il terzo porta con sé il retrogusto amarissimo, che conosciamo bene, dell’eliminazione.

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Siamo salvi, d’accordo, non si scende in Serie B. Siamo in prima fascia nel sorteggio delle qualificazioni a Euro 2028, bene, e anche questo è un traguardo da non sottovalutare, visti i tempi.

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Però a marzo faremo da spettatori, mentre Belgio e Francia si giocheranno l’entrata alla final four di Nations League contro Spagna e Inghilterra, Portogallo e Danimarca (o Norvegia), e una tra Olanda, Germania e Grecia. Abbiamo ritrovato gioco e carattere, ma non i punti necessari per il salto in classifica.

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