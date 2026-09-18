L'attaccante del Sassuolo potrebbe ritrovare in Nazionale il fratello Pio

Fabio Alampi
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Grande attesa per le prime convocazioni del nuovo ciclo di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Sky Sport, tra le tante novità proposte dal ct ci sarà Sebastiano Esposito, attaccante fresco di trasferimento al Sassuolo che a Coverciano ritroverebbe il fratello Pio, regolarmente in gruppo insieme ad altri tre calciatori dell'Inter: Bastoni, Dimarco e Barella.

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