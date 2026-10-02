Si avvicina la sfida di Nations League tra Francia e Italia, in programma questa sera: ecco la probabile formazione della Nazionale.
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Si avvicina la sfida di Nations League tra Francia e Italia, in programma questa sera. Ultimissimi dubbi per il ct Roberto Mancini, a partire dalla difesa: Scalvini si gioca un posto con Mancini accanto all’interista Bastoni; a destra è pronto Kayode, a sinistra Calafiori.
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Altra maglia dal 1’ in vista per Tonali a centrocampo, poi occhio a Barella: per Sky c’è Frattesi leggermente favorito in queste ore, l’interista rischierebbe di partire ancora fuori. A completare il reparto in pole c’è Fagioli.
In attacco fiducia attorno a Kean, l’allenatore lo ha provato accanto all’interista Pio Esposito, con Seba Esposito a supporto dei due. Un 4-3-1-2 che a tratti diventa un 4-3-3 puro con Kean che si allarga a destra e Seba a sinistra.
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