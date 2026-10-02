Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

In rialzo le quotazioni di Nicolò Barella per Francia-Italia. Secondo Sky, il centrocampista dell'Inter è ora leggermente favorito su Frattesi. Di Tonali e Fagioli le altre due maglie a centrocampo.

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Sky

In difesa Kayode e Calafiori come terzini, al centro Bastoni e al suo fianco c'è Scalvini in pole su Mancini. In attacco Pio Esposito favorito su Scamacca, con Seba Esposito a sinistra e Kean a destra favorito su Maldini.

(Fonte: SS24)