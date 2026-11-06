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Dopo aver inaugurato la stagione con la vittoria del torneo internazionale in Croazia, la Nazionale Under 19 è pronta a rituffarsi negli impegni ufficiali, con il Round 2 di qualificazione all’Europeo in programma nelle Marche da mercoledì 11 a martedì 17 novembre. [...] L’Italia affronterà, nell'ordine, Romania (mercoledì 11 ad Ancona), Ucraina (sabato 14 a Fano) e Israele (martedì 17 a Fermo) con l’obiettivo di conquistare uno dei tre posti per la terza e ultima fase di qualificazione in programma a marzo e che metterà in palio i posti per la fase finale in Cechia (18 giugno-1° luglio).

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L’ELENCO DEI CONVOCATIPortieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain);

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), David Marini (Cesena), Andrea Natali (AZ Alkmaar);

Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Vincenzo Damiano (Genoa), Samuele Liberali (Sassuolo), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Bari), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma, Destiny Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma)*.

*si aggregherà martedì 10 novembre

(figc.it)