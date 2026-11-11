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Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto della situazione sulla questione rinnovi in casa Inter:

"Quando si lavora per cercare di accontentare tutti i giocatori e l'Inter fino ad oggi ha sempre accontentato tutti i giocatori perché, checché se ne dica, dall'Inter sono andati via solo quelli che volevano andare via. Al di là di Hakimi, non mi sembra che gli altri abbiano avuto grandissima fortuna. Quelli che all'Inter erano adorati dai tifosi, stavano bene una volta andati via dall'Inter è andata molto male.

Getty Images

Anche quelli che ci sono adesso, ci pensano 10 volte prima di andare via. Poi è il gioco delle parti, il procuratore fa girare voci e indiscrezioni ma c'è un club come l'Inter che li premia e li fa vincere. Chi è voluto andare via è stato Dumfries, è andato al Real Madrid e fa panchina. E Skriniar? Andato al PSG per vincere la Champions e poi è finito in Turchia. I giocatori questa cosa le penso, non pensiate che non notano certe sfumature.

Da quello che so io, nei prossimi giorni arriveranno delle notizie per quanto riguarda il mercato. E l'Inter sta lavorando per cercare di andare incontro nella migliore maniera verso le richieste dei ragazzi. Nessun allarme, nessuna situazione tesa, nessun giocatore guarda da altre parti. I giocatori, i loro entourage e la dirigenza dell'Inter stanno lavorando per prolungare i contratti, io in questo momento sono tranquillo"