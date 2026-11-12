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Bella vittoria per l'Italia U20 che, su un campo ai limiti della praticabilità a causa della pioggia incessante caduta a Padova, batte 1-0 il Portogallo e sale a quota 6 punti nella classifica di Elite League, dando continuità all'affermazione ottenuta in trasferta contro la Francia. Gli Azzurrini del ct Nunziata si sono imposti grazie allo splendido gol di Rao al 22' del primo tempo: l'attaccante del Pisa ha prima dribblato un avversario con un tunnel e poi ha fulminato il portiere con un gran destro a giro sul palo più lontano. Tanta Inter presente: titolari Cocchi (oggi in prestito al Padova, 90 minuti), Mosconi (45 minuti) e Lavelli (86 minuti).