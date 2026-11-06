Gli Azzurrini del ct Nunziata scenderanno in campo il 12 e il 16 novembre
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Dopo aver preso parte al La Nucía International Tournament dal 25 settembre al 3 ottobre in Spagna, la Nazionale Under 20 tornerà in campo per affrontare Portogallo e Svizzera, rispettivamente giovedì 12 novembre (ore 17) allo Stadio ‘Euganeo’ di Padova e lunedì 16 novembre (ore 15) allo Stadio delle Terme di Monteortone, ad Abano Terme (PD).
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Lapo Siviero (Torino), Tommaso Vannucchi (Arzignano Valchiampo);Difensori: Wisdom Amey (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Padova), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Federico Nardin (Pescara), Matteo Giuseppe Plaia (Atalanta), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mathis Mout (Monza), Lorenzo Riccio (Dordrecht), Emanuele Sala (Milan);Attaccanti: Alessandro Cardinali (Spezia), Filippo Conzato (Torino), Marco Ladisa (Trento), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Diego Pugno (Ajax), Emanuele Rao (Pisa), Asane Sow (Basilea).
(figc.it)
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