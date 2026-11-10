Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo una mattinata di attivazione in palestra, questo pomeriggio la Nazionale Under 21 torna in campo per la seduta di allenamento. Non saranno presenti i giocatori del Frosinone Gabriele Calvani e Matteo Cichella, così come il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour: valutati indisponibili, i tre hanno lasciato il ritiro del CPO di Tirrenia facendo ritorno ai rispettivi club. Anche Dominic Vavassori del Palermo, a seguito della valutazione del quadro influenzale dei giorni scorsi, è stato escluso dalla convocazione.

Getty Images

Restano pertanto ventiquattro i calciatori a disposizione di Baldini in vista delle amichevoli con Francia e Belgio in programma venerdì 13 (alle 18.30 a Laval) e lunedì 16 (all’Armando Picchi di Livorno alle 18.15).

(figc.it)