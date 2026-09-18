Josep Martinez è tra i convocati della Spagna per le prossime quattro gare della Nations League contro Inghilterra (26 settembre), Repubblica Ceca (03 ottobre) e Croazia (andata il 29 settembre e ritorno il 6 ottobre).

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La notizia arriva dalle convocazioni ufficiali diramate dalla Federazione spagnola con i nomi scelti dal CT Luis Luis De La Fuente, l'uomo che ha guidato le Furie Rosse alla vittoria del Mondiale 2026.

Il portiere dell'Inter è l'unico proveniente dalla Serie A. Arriva dagli errori con Real e Udinese che lo hanno fatto finire sulla graticola con Chivu sul piede di guerra perché non vuole sentir parlare di un 'problema portiere' che non esiste secondo lui. Sarà in campo da titolare contro la Roma. E sarà tra gli uomini a disposizione del CT spagnolo per le prossime quattro gare.

🚨 THE BOYS ARE BACK. 🇪🇸



Spain returns. The nation gets behind them. ❤️‍🔥



Luis de la Fuente has dropped the squad for the upcoming #NationsLeague fixtures.



New games. Same hunger. 😤🔥#VamosEspaña pic.twitter.com/kxjhUYLIYu — Spanish Football (@SpainIsFootball) September 18, 2026

Questo l'elenco dei convocati della squadra Campione del Mondo:

PORTIERI - Unai Simon, David Raya, Josep Martinez;

DIFENSORI - Aymeric Laporte, Pau Cubarsì, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alex Grimaldo;

CENTROCAMPISTI - Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Zubimendi, Alex Baena, Fermin Lopez;

ATTACCANTI - Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Victor Munoz, Nico Williams, Yeremy Pino.