A settembre Yann Bisseck riassaporava la gioia di vestire la maglia della nazionale tedesca. Infatti, Jurgen Klopp lo aveva convocato per le sfide contro Olanda e Grecia giocando 17' contro quest'ultima.

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"Devo dire che mi ha fatto subito un'ottima impressione e spero di avergli fatto lo stesso effetto, ma dovreste chiederlo a lui. Comunque mi ha fatto una breve telefonata: ero all'allenamento e appena finito ho guardato il telefono, notando un numero tedesco non salvato. Controllando su WhatsApp, dove compare sempre il nome, c'era scritto 'Jürgen'. Ho pensato: 'Potrebbe essere lui, magari porta buone notizie'. Mi aveva lasciato un breve vocale chiedendomi di richiamarlo perché ci teneva a dirmelo di persona. Trattandosi del giorno della partita l'ho richiamato l'indomani: mi ha dato la bella notizia ed ero felicissimo", ha raccontato il difensore dell'Inter.

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Ma adesso, secondo quanto riporta il giornalista Florian Plettengerb, per le prossime sfide contro Serbia e Olanda, il c.t. tedesco non convocherà il difensore nerazzurro. "Rispetto alla rosa di settembre, questi giocatori NON sono stati convocati da Jürgen Klopp per le prossime partite della nazionale tedesca: Dahmen, Atubolu, Behrens, Bisseck, Rosenfelder, Vagnoman (infortunato), Amiri, Conte, Engelhardt, Führich, Gnabry (infortunato), Musiala (infortunato), Schade (infortunato), Stach, Baku, Raum, Baur, Adeyemi, Janelt, Keidel, Woltemade e Burkardt".