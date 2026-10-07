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In Argentina si è chiusa un'era: Lionel Messi ha disputato la sua ultima partita con la maglia della Seleccion. Tra le tante domande che circolano in questi giorni, una riguarda il destino dell'iconico numero 10: chi avrà l'onere e l'onore di raccogliere l'eredità dell'otto volte vincitore del Pallone d'Oro?

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Si parla tanto di Nico Paz e di Franco Mastantuono, che con Messi condividono ruolo e il fatto di essere mancini. Ma in Argentina c'è anche chi propone un nome alternativo: quello di Lautaro Martinez. Diego Youdkovsky, popolare giornalista argentino, spiega il perchè della sua idea: "Il 10 della Nazionale, oggi e per me, dovrebbe essere Lautaro Martinez. In passato c'erano Maradona e Messi, entrambi mancini ed entrambi fantasisti, giocatori di qualità, i migliori della loro epoca. Io dico che oggi se la merita Lautaro Martinez. Non c'è un giocatore al momento all'altezza di un Messi o di un Maradona. Allora perchè non dare la 10 a uno che ha dato tutto per questa Nazionale, che ha accettato di rimanere fuori nella finale del Mondiale, che ha segnato 42 gol con questa maglia nell'era Scaloni, terzo miglior marcatore di sempre. Uno che è un esempio, capitano della sua squadra, che già indossa la 10 all'Inter, che è il terzo capitano dell'Inter, pur essendo un attaccante e non un fantasista".