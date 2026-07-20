Era stato l'eroe della semifinale. Aveva imbucato di testa una palla precisissima di Messi e aveva regalato all'Argentina la finale Mondiale contro la Spagna. Ma ai blocchi di partenza della gara contro gli uomini di De La Fuente Lautaro Martinez non c'era. Scaloni ha scelto ancora Alvarez con l'idea di far entrare nel secondo tempo o ai supplementari, come era già accaduto nelle gare precedenti.

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Gli infortuni e l'espulsione di Fernandez hanno reso al ct impossibile impiegare il capitano dell'Inter che gli argentini (e gli interisti) hanno ritrovato a fine partita nelle immagini in cui è stato mostrato in lacrime, inconsolabile, dopo che l'Argentina è stata costretta ad arrendersi alla Spagna e ad abdicare.

Del capitano dell'Inter scrive il sito TN: "Tra le tante lacrime inconsolabili dei giocatori di Lionel Scaloni , spiccavano quelle di Lautaro Martínez, che ha dovuto assistere alla partita dalla panchina. Il Toro ha segnato l'eroico gol della rimonta contro l'Inghilterra nella semifinale dei Mondiali. Molti tifosi si aspettavano di vederlo giocare contro la Spagna, ma le circostanze della partita gli hanno impedito di scendere in campo nella sconfitta dell'Argentina".

"Sopraffatto dalla frustrazione, Lautaro Martínez pianto per la tristezza dopo la sconfitta dell'Argentina. Ha salutato i Mondiali del 2026 con tre gol all'attivo: contro Giordania, Svizzera e Inghilterra. Tutti si chiedono cosa sarebbe successo se Lautaro avesse trovato spazio nella gara contro la Spagna, ma la verità è che Scaloni ha dovuto fare diversi cambi forzati che hanno destabilizzato la squadra durante la finale", conclude il sito.

(Fonte: TN.com.ar)