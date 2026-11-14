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Giorgio Scalvini, difensore della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Nations League contro il Belgio: "Contro il Belgio a settembre non è stata una partita positiva per il risultato, ma anche a Roma soprattutto nel secondo tempo avevamo fatto delle cose buone. Noi ci credevamo, domani ci giocheremo la partita al massimo e con l'atteggiamento giusto. Non sarà facile, abbiamo avuto pochi giorni per recuperare dopo la Francia, ma questo non è un alibi. Dopo la vittoria di giovedì pensavamo già a questa partita. De Ketelaere? È un grandissimo giocatore, una punta atipica, sa sia difendere il pallone che attaccare la profondità, ha uno contro uno. Abbiamo un bellissimo legame, ma domani saremo avversari. Ci teniamo ad andare avanti in Nations League, l'obiettivo ci darebbe ancora più convinzione".