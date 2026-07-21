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Giovanni Malagò ammette che la trattativa con Pep Guardiola c’è e che i soldi non sono un problema. Dopo aver sottolineato ancora la necessità di scegliere il prossimo ct con il dt Maldini, il presidente della Figc parla di "aspetti finanziari e budget super, dire che c'è da stringere i denti è dire poco", poi aggiunge:

"Si son fatte delle eccezioni, eccezioni che ad esempio possono riguardare il nome che in queste ore è così prepotente: Pep Guardiola. Eccezioni per motivi ovvi che non sto qui a spiegare, ma non è detto che questa cosa vada in porto", dice a Cronache di Spogliatoio.

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Il presidente sottolinea poi: "Credo però sia stato comunque giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti, perché sugli altri soggetti il confronto è già partito e poi uno può optare su qualcheduno che magari è generazionalmente di una scuola chiamiamola più recente e lì la questione è molto soggettiva".

Campo ristretto a Guardiola, Pirlo e Mancini? "No nel modo più assoluto, si ragiona su un certo profilo e sicuramente questi nomi rientrano in quella categoria".