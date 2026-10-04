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La partita della nuova Italia di Roberto Mancini contro la Francia ha riacceso l'entusiasmo degli italiani per la Nazionale. E dopo la vittoria con la Turchia, domani l'Italia affronterà di nuovo la squadra di Montella nella quarta sfida di Nations League. Luca Marchegiani analizza la visione del ct, i giocatori su cui puntare e gli obiettivi futuri degli azzurri.

''Al di là delle difficoltà della prima partita con il Belgio, si è vista una squadra che ha ripreso un po' le caratteristiche che aveva anche quella che ha vinto l'Europeo. Mancini crede nelle sue capacità, nella tecnica, nel gioco palla a terra'', dice a margine del FIP Gold Mediolanum Padel Cup Perugia, dove oggi gioca con Davide Moscardelli, Paolo Di Canio e Vincent Candela. ''Questo permette ai giocatori di riconoscere e di riconoscersi in una caratteristica. Ed è ciò che ha aiutato l'allenatore a far passare dei concetti. Ecco qual è il segreto di Mancini''. Un giocatore che ha avuto un grande inizio di stagione con la Lazio e con la Nazionale è il centrocampista Davide Frattesi.

''È un giocatore che ha delle peculiarità molto specifiche e, se viene sfruttato per le sue caratteristiche, diventa un giocatore fortissimo. Probabilmente quell'Inter e quel modo di giocare non erano la squadra che metteva in evidenza le sue qualità. Se gli si dà la possibilità di fare quello che gli sta facendo fare Gattuso nella Lazio, e quello che ha fatto in Nazionale, io penso che sia un giocatore importante per tutti''. E su quali siano gli altri giocatori su cui puntare: ''Donnarumma, Tonali e Pio Esposito''.

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Dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale 2026, i tifosi guardano al prossimo Europeo. ''L'Italia deve crescere e arrivare nella migliore condizione possibile alle partite che contano. Io sono convinto che queste partite, per quanto importanti, non vengano percepite con la sensazione della partita della vita, come è stato fatto in passato'', dice Marchegiani a margine del FIP Gold Mediolanum Padel Cup di Perugia. ''L'obiettivo deve essere quello di arrivare alle partite decisive con la tranquillità e la consapevolezza di essere una squadra forte, che comunque le partite le può vincere. Questo è un po' mancato nei passi falsi che ci hanno tenuto fuori dal Mondiale per tutti questi anni''