Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
nazionali
Mondiale, Germania-Costa d’Avorio 2-1: 75′ per Bonny, Singo uscito in lacrime
Si chiude sul 2-1 la sfida tra Germania e Costa d'Avorio al Mondiale 2026. A Toronto sono stati gli africani a passare in vantaggio al 30' con Franck Kessie, bravo a sfruttare una fiammata di Diomande dopo una grande occasione sprecata da Diallo. La Germania, che nel primo tempo si era vista annullare due reti, ha trovato il pareggio al 68' grazie a Deniz Undav, entrato dalla panchina e subito decisivo sul cross di Amiri. In pieno recupero invece il gol partita, sempre Undav, autore di una doppietta personale. L'assist è stato di Nmecha.
Da segnalare l'infortunio di Wilfried Singo. Il difensore ivoriano ha accusato un problema muscolare all'80' ed è stato costretto a lasciare il campo in lacrime due minuti più tardi. L'interista Bonny, invece, ha giocato titolare ed è rimasto in gara per 75'. Ha provato a essere un riferimento per i compagni là davanti, ma non è stato facile per lui. I tedeschi restano dunque a punteggio pieno al primo posto nel girone. Si fermano invece gli ivoriani, comunque in corsa per la qualificazione al turno successivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA