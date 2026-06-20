Si chiude sul 2-1 la sfida tra Germania e Costa d'Avorio al Mondiale 2026. A Toronto sono stati gli africani a passare in vantaggio al 30' con Franck Kessie, bravo a sfruttare una fiammata di Diomande dopo una grande occasione sprecata da Diallo. La Germania, che nel primo tempo si era vista annullare due reti, ha trovato il pareggio al 68' grazie a Deniz Undav, entrato dalla panchina e subito decisivo sul cross di Amiri. In pieno recupero invece il gol partita, sempre Undav, autore di una doppietta personale. L'assist è stato di Nmecha.