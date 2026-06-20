fcinter1908 nazionali Mondiale, le formazioni di Germania-Costa d’Avorio: Bonny dal 1′

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Mondiale, le formazioni di Germania-Costa d’Avorio: Bonny dal 1′

Mondiale, le formazioni di Germania-Costa d’Avorio: Bonny dal 1′ - immagine 1
Le scelte dei due commissari tecnici per la gara in programma alle 22 italiane al Mondiale
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Sarà Germania-Costa d'Avorio a chiudere il quadro delle gare in programma oggi al Mondiale. In campo anche il nerazzurro Ange-Yoan Bonny, dal primo minuto, al fianco di Diomande e Diallo. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

 

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

A disposizione: Baumann, Nübel, Rüdiger, Anton, Raum, Thiaw, Goretzka, Leweling, Gross, Stiller, Amiri, Ouedraogo, Woltemade, Beier, Undav.

Ct: Nagelsmann.

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Kossounou, Singo, Agbadou, Konan; Kessié, Sangare, Oulai; Y. Diomande, Bonny, Diallo.

A disposizione: Lafont, O. Diomande, Operi, Doue, Ndicka, Seri, S.Fofana, Guiagon, Adingra, Wahi, Diakite, Pepe, Guessand, Touré.

Ct: Faé.

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