Il ct Battisti ha reso noti i nomi dei ragazzi che voleranno in Azerbaigian
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Dopo lo stage di due giorni svolto dal 7 all’8 ottobre a Novarello, la Nazionale Under 15 tornerà in campo dal 24 al 30 ottobre in Azerbaigian per la prima edizione della FIFA U-15 World Cup & Festival, riservata ai calciatori nati nel 2011 e 2012 che coinvolgerà 191 federazioni.
tecnico Enrico Battisti ha convocato per l’occasione 14 calciatori, tutti nati nel 2012, che si raduneranno martedì 20 ottobre a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, dove sosterranno tre sedute di allenamento in due giorni presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro. La partenza per Baku è prevista nella mattinata di giovedì 22 ottobre.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Leonardo Brigante (Torino), Gian Piero Maria Galliera (Inter);Difensori: Alessio Carpi (Parma), Paolo Chirico (Napoli), Alfredo Criscito (Genoa), Cristian D’Eletto (Roma), Eric Vian (Juventus);Centrocampisti: Malick Koité (Atalanta), Thomas Musella (Parma), Mario Tambaro (Napoli), Simone Turrini (Roma);Attaccanti: Manuel Ferraro (Parma), Andrea Kostyuk (Milan), Ryan Reguig (Roma).
(figc.it)
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