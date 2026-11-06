Il ct Franceschini ha ufficializzato l'elenco dei calciatori che partiranno per il Qatar
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Dopo aver partecipato ai XX Giochi del Mediterraneo dal 22 al 30 agosto in Puglia e aver vinto il torneo asimmetrico dal 26 settembre al 5 ottobre in Croazia, la Nazionale Under 18 si appresta a tornare in campo per uno stage dal 12 al 15 novembre presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa ‘Giulio Onesti’ di Roma in preparazione del Mondiale Under 17, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre in Qatar.
Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato per l’occasione 21 calciatori, tutti nati nel 2009, fatta eccezione per due classe 2010: il centrocampista dell’Atalanta Francesco Olivieri e l’attaccante della Fiorentina Federico Croci. Gli Azzurrini si raduneranno giovedì nella Capitale, per poi partire alla volta di Doha nel pomeriggio di lunedì 16 novembre.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Christian Lupo (Lecce);Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Jacopo Del Fabro (Juventus), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Davide Rigo (Juventus), Ludovico Varali (Parma);Centrocampisti: Riccardo Cassano (Como), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), Francesco Olivieri (Atalanta);Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Federico Croci (Fiorentina), Marcello Fugazzola (Atalanta), Jacopo Landi (Lazio), Diego Perillo (Atalanta).
(figc.it)
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