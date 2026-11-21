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Comincia nel migliore dei modi il cammino nel Mondiale, in corso fino al 13 dicembre in Qatar, della Nazionale Under 18, che vince per 6-0 contro i pari età della Giamaica sul Campo 3, intitolato Bader Bilal, dell’Aspire Zone di Doha, nella partita d’esordio nel Gruppo E.

L’Italia sblocca il match grazie alla doppietta del fantasista classe 2010 della Fiorentina, Federico Croci – nominato Player of The Match dalla FIFA al termine dell’incontro –, a segno al 7’ e al 15’, per poi prendere il largo prima dell’intervallo con il centravanti dell’Atalanta, Diego Perillo, al 35’ e grazie all’autorete del trequartista del Toronto, Jahmarie Justin Kasheem Nolan, al 43’. Nella ripresa, la formazione di Daniele Franceschini chiude definitivamente i conti con la splendida rete in acrobazia del centrocampista della Roma, Gioele Giammattei, al 57’ e con il fantasista della Juventus, Thomas Corigliano, al 79’. Nel finale, Jacopo Landi, ala della Lazio, colpisce un palo all’83’.

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Tabellino

Reti: 7', 15' Croci, 34' Perillo, 43' aut. Nolan, 56' Giammattei, 78' Corigliano.

Italia (4-3-1-2): Galliera; Bonifazi, Donato, Diallo (C), Albini (46' Del Fabro); Giammattei, Okon-Engstler (46' Cassano), Gasparello (64' Olivieri); Landi; Perillo (46' Fugazzola), Croci (77' Corigliano). A disp.: Costoli (P), Varali, Lupo (P), Casagrande. All.: Daniele Franceschini.

Giamaica (4-4-2): White; Robinson, Henry (68' Kelly), Edwards (81' Bradshaw), Bennett (29' Hayles); Burgher (68' Foster), McCarthy, Brown K. O., Lyle (81' Banton); Brown K. D., Nolan (C). A disp.: Morgan, Mattocks (P), McKenzie, Williamson, Spence (P). All.: Wendell Downswell.

Arbitro: Sébastian Zunino (ARG).

Assistenti arbitrali: Pablo Acevedo (ARG) e Juan José Mamani (ARG).

Quarto ufficiale: Jianxin Du (CHN).

Arbitro di riserva: Zheng Luo (CHN).

Ammoniti: Albini (I), Brown (G).