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È pronta a decollare la Nazionale Under 18, partita alla volta del Qatar, dove dal 19 novembre al 13 dicembre andrà in scena il Mondiale Under 17.

Per l’Italia si tratta dell’ottava partecipazione in 19 edizioni, mentre il miglior piazzamento è arrivato nella scorsa edizione, sempre a Doha, quando la formazione di Massimiliano Favo – attuale tecnico dell’Under 19 azzurra, impegnata nel secondo turno delle qualificazioni europee nelle Marche – conquistò una storica medaglia di bronzo battendo il Brasile ai rigori (Brasile-Italia 0-0, 2-4 dtr, 27 novembre 2025).

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Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato per l’occasione 21 calciatori, tutti nati nel 2009, fatta eccezione per il centrocampista dell’Atalanta Francesco Olivieri e per l’attaccante della Fiorentina Federico Croci, entrambi classe 2010.

L’Italia, che si presenta all’Aspire Zone da campione d’Europa, è stata inserita nel Gruppo E insieme a Giamaica, Costa d’Avorio e Uzbekistan. L’esordio nella rassegna iridata è in programma venerdì 20 novembre (ore 16), sul Campo 3, contro i giamaicani. Lunedì 23 novembre (ore 15.30), nuovamente sul terreno di gioco numero 3, sarà la volta della sfida contro gli ivoriani, mentre giovedì 26 novembre (ore 15) la fase a gironi azzurra si chiuderà con il match sul Campo 5 contro gli uzbeki.

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L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: 1 Lorenzo Costoli (Genoa), 18 Carlo Galliera (Inter), 12 Christian Lupo (Lecce);

Difensori: 3 Matteo Albini (Como), 2 Giampaolo Bonifazi (Roma), 13 Jacopo Del Fabro (Juventus), 4 Djibril Diallo (Parma), 6 Andrea Donato (Inter), 14 Davide Rigo (Juventus), 5 Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: 16 Riccardo Cassano (Como), 8 Francesco Gasparello (Atalanta), 20 Gioele Giammattei (Roma), 15 Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 17 Francesco Olivieri (Atalanta);

Attaccanti: 19 Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 10 Thomas Corigliano (Juventus), 21 Federico Croci (Fiorentina), 11 Marcello Fugazzola (Atalanta), 7 Jacopo Landi (Lazio), 9 Diego Perillo (Atalanta).