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Missione compiuta per l'Italia del ct Franceschini, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e si qualifica ai sedicesimi di finale del Mondiale U17 con una gara di anticipo. Gli Azzurrini hanno regolato gli ivoriani grazie ai gol di Gasparello al 28' del primo tempo e di Olivieri al 70'. Inutile il calcio di rigore trasformato da Diabate al decimo minuto di recupero della ripresa. Seconda partita consecutiva per Carlo Galliera, portiere dell'Inter, mentre Andrea Donato, l'altro nerazzurro convocato per la spedizione in Qatar, è rimasto in panchina dopo aver giocato la prima gara. Giovedì 26 novembre si torna in campo per il match contro l'Uzbekistan, ultimo impegno del girone E.

Tabellino

Reti: 28' Gasparello (I), 70' Olivieri (I), 100' rig. Diabate (C)

Italia (4-3-1-2): Galliera; Bonifazi, Diallo, Varali, Del Fabro (59' Rigo); Olivieri (87' Cassano), Okon, Gasparello (67' Giammattei); Corigliano (67' Croci); Fugazzola (59' Landi), Perillo.