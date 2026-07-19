L’Inghilterra conquista il terzo posto dei Mondiali grazie al successo nel pirotecnico 6-4 contro la Francia. La nazionale dei Tre Leoni si impone nella finalina e sale sul gradino più basso del podio.

Per l’Inghilterra si tratta del secondo miglior risultato della propria storia ai Mondiali, dopo il trionfo casalingo del 1966.

Il primo tempo è un monologo inglese, con la squadra di Tuchel che chiude sul 4-0 la prima frazione: sblocca Rice, poi raddoppia Konsa, prima della doppietta di Saka.

All’intervallo, Deschamps ribalta la Francia e trova la reazione dei suoi: Mbappé e Olise confezionano la quasi rimonta, con il primo che supera Messi in questa edizione e diventa il miglior marcatore della storia dei Mondiali mentre il secondo che sale a 7 assist e sorpassa Pelé.

Nel finale Saka fissa il risultato sul 5-3 trasformando il calcio di rigore, mentre Dembélé e Bellingham portano il punteggio sul definitivo 6-4.

L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti mentre Djed Spence, obiettivo di mercato dei nerazzurri, conquista il rigore per il momentaneo 5-3, trasformato da Saka.