Sarà Maurizio Mariani il primo italiano a scendere in campo ai Mondiali 2026.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 nazionali Mondiali, designato un arbitro italiano per Arabia Saudita-Uruguay: ecco chi è
nazionali
Mondiali, designato un arbitro italiano per Arabia Saudita-Uruguay: ecco chi è
Il direttore di gara italiano sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Tegoni: canadese il quarto ufficiale Drew Fischer
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'arbitro della sezione di Aprilia dirigerà infatti Arabia Saudita-Uruguay, in programma alla mezzanotte italiana del 16 giugno, affiancato dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.
Canadese, invece, il quarto ufficiale Drew Fischer.
(Fonte: ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA