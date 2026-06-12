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fcinter1908 nazionali Mondiali, designato un arbitro italiano per Arabia Saudita-Uruguay: ecco chi è

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Mondiali, designato un arbitro italiano per Arabia Saudita-Uruguay: ecco chi è

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Il direttore di gara italiano sarà affiancato dagli assistenti Bindoni e Tegoni: canadese il quarto ufficiale Drew Fischer
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Sarà Maurizio Mariani il primo italiano a scendere in campo ai Mondiali 2026.

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DAZN

L'arbitro della sezione di Aprilia dirigerà infatti Arabia Saudita-Uruguay, in programma alla mezzanotte italiana del 16 giugno, affiancato dagli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni.

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Getty Images

Canadese, invece, il quarto ufficiale Drew Fischer.

(Fonte: ANSA)

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