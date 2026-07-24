L'ex centrocampista ed ex tecnico di Juventus e Sampdoria è pronto a diventare il nuovo allenatore della Nazionale

Alessandro De Felice
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Andrea Pirlo è vicinissimo al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Dopo i no di Ancelotti e Guardiola, la FIGC ha virato con decisione sull'ex allenatore della Juventus e della Sampdoria.

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"Andrea Pirlo, a un passo dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale - scrive Matteo Moretto su X -. Contatti in corso in queste ore per definire al 100% l’accordo economico".

Pirlo

Fabrizio Romano aggiunge:

"La Federazione ha contattato Andrea Pirlo nel pomeriggio di oggi: è il favorito per diventare ct. Contatti in corso per discutere un progetto di quattro anni, fino al luglio 2030; non ci sono ancora firme o accordi chiusi ma si lavora sul profilo Pirlo come favorito. Carlo Ancelotti continuerà col Brasile; Pep Guardiola ha detto no".

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