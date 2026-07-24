Andrea Pirlo è vicinissimo al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Dopo i no di Ancelotti e Guardiola, la FIGC ha virato con decisione sull'ex allenatore della Juventus e della Sampdoria.

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"Andrea Pirlo, a un passo dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale - scrive Matteo Moretto su X -. Contatti in corso in queste ore per definire al 100% l’accordo economico".

🚨🇮🇹 Italian Federation approached Andrea Pirlo today over head coach role for the next four years.



He’s now clear favorite to take over and become new Italy head coach.



Pep Guardiola and Carlo Ancelotti both turned down the approaches. pic.twitter.com/Pkl65OR7Ra — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026

Fabrizio Romano aggiunge:

"La Federazione ha contattato Andrea Pirlo nel pomeriggio di oggi: è il favorito per diventare ct. Contatti in corso per discutere un progetto di quattro anni, fino al luglio 2030; non ci sono ancora firme o accordi chiusi ma si lavora sul profilo Pirlo come favorito. Carlo Ancelotti continuerà col Brasile; Pep Guardiola ha detto no".