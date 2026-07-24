L'ex centrocampista ed ex tecnico di Juventus e Sampdoria è pronto a diventare il nuovo allenatore della Nazionale
VIDEO FCIN1908 / Inter, arrivato in ritiro a Donaueschingen il presidente Marotta
Andrea Pirlo è vicinissimo al ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Dopo i no di Ancelotti e Guardiola, la FIGC ha virato con decisione sull'ex allenatore della Juventus e della Sampdoria.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"Andrea Pirlo, a un passo dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale - scrive Matteo Moretto su X -. Contatti in corso in queste ore per definire al 100% l’accordo economico".
🚨🇮🇹 Italian Federation approached Andrea Pirlo today over head coach role for the next four years.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
He’s now clear favorite to take over and become new Italy head coach.
Pep Guardiola and Carlo Ancelotti both turned down the approaches. pic.twitter.com/Pkl65OR7Ra
Fabrizio Romano aggiunge:
"La Federazione ha contattato Andrea Pirlo nel pomeriggio di oggi: è il favorito per diventare ct. Contatti in corso per discutere un progetto di quattro anni, fino al luglio 2030; non ci sono ancora firme o accordi chiusi ma si lavora sul profilo Pirlo come favorito. Carlo Ancelotti continuerà col Brasile; Pep Guardiola ha detto no".
© RIPRODUZIONE RISERVATA