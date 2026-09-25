La Bosnia ed Erzegovina affronterà la Polonia in trasferta. Alla vigilia della partita, in conferenza stampa ha parlato Tarik Muharemović.

"È tutto come il primo giorno in cui sono arrivato in Nazionale. La cosa più bella è essere qui.

Siamo qui per lottare per il nostro Paese. Vogliamo continuare a lavorare. Il Mondiale è ormai alle spalle e dobbiamo andare avanti. Sto vivendo il mio sogno, grazie a Dio, e spero di poter continuare così".

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Alla domanda su quanto conosca la Polonia, Muharemović ha risposto:

"Lewandowski sappiamo tutti chi è e cosa rappresenta. Conosco diversi loro giocatori che militano in Italia. Soprattutto Zielinski. Per me è il loro miglior giocatore"

Poi il tema dell’assenza dei tifosi bosniaci:

"Sappiamo che giocare senza tifosi rende subito tutto più difficile e sappiamo bene quanto ci spingano quando sono con noi. Abbiamo visto anche in America quanto significhi avere il loro sostegno. Lottiamo per loro anche quando non ci sono, così come loro lottano per noi. Non vediamo l’ora di ritrovarli in casa e allora festeggeremo il doppio"