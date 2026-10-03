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Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha parlato così della prestazione dell'Italia contro la Francia in Nations League. Il giornalista ha parlato anche di Bastoni, criticato in passato non solo per gli episodi con la Bosnia e con la Juventus:

"L'Italia ha giocato da squadra, mi sono sentito orgoglioso di aver visto una Nazionale con anima, con voglia, con spirito di sacrificio, con voglia di stare insieme, tutti si aiutavano, tutti hanno provato a fare qualcosa di diverso, mi sono sentito orgoglioso. Loro sono dei marziani ma se facciamo guerre di partito perché Maldini non c'è, non ne usciamo più. Iniziamo a dire che stiamo vedendo delle cose diverse dal recente passato, siamo solo all'inizio, c'è tanto da fare e da migliorare. Ma vogliamo dire che è stata una bella partita e una bella Nazionale? Donnarumma ci ha salvato ma potevamo fare dei gol che mai avremmo immaginato.

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Vogliamo dire che è stata la rivincita di Bastoni dopo una stagione a sparargli addosso di tutto e di più? La vulgata era che Bastoni non potesse giocare fuori dall'Inter. Ora 2 partite e 2 gol. E anche delle prestazioni di livello in un ruolo in cui non è abituato a giocare. Vogliamo dirlo o no? O dobbiamo andare avanti a puntare il dito solo perché è interista e quindi bisogna fargli scontare quello che è successo l'anno scorso? Ha fatto un gol bellissimo, prendendo la palla a Da Cunha ma fa anche una partita straordinaria in fase difensiva. Perché abbiamo passato anni a sentir dire che facesse schifo a difendere, che giocava bene solo nell'Inter, che non era forte"