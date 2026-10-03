Vittoria in rimonta per la Svizzera di Manuel Akanji contro la Slovenia. 45 minuti in campo per Ange-Yoan Bonny in amichevole
VIDEO / Akanji: "L'obiettivo dell'Inter è lo scudetto come sempre. In Champions..."
Vittoria in rimonta per la Svizzera di Manuel Akanji contro la Slovenia: al gol iniziale di Vipotnik rispondono l'autorete di Janza e il gol di Ndoye.
90 minuti in campo per l'interista, che continua ad essere una colonna della sua nazionale. 45 minuti in campo per Ange-Yoan Bonny nell'amichevole della sua Costa d'Avorio contro il Camerun, terminata 0-1.
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