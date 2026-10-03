C'è un interista in campo stasera nella sfida di Nations League tra Svizzera e Slovenia: Manuel Akanji titolare al centro della difesa per gli elvetici
VIDEO / Akanji: "L'obiettivo dell'Inter è lo scudetto come sempre. In Champions..."
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C'è un interista in campo stasera nella sfida di Nations League tra Svizzera e Slovenia: Manuel Akanji titolare al centro della difesa per gli elvetici.
Questa la formazione ufficiale della Svizzera: Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodríguez R; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni.
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