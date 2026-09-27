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Getty Images

E' chiamata a rialzarsi la Serbia di Aleksandar Stankovic dopo il passo falso contro la Grecia di tre giorni fa. Non sarà facile, perché oggi - nel secondo turno del girone di Nations League - dovrà vedersela contro l'Olanda, reduce a sua volta dal pareggio contro la Germania. Il centrocampista nerazzurro, rimasto in panchina per tutta la gara la volta scorsa, è presente nell'undici iniziale, pronto a sfidare l'ex Inter Denzel Dumfries, punto fermo della nazionale orange. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro:

SERBIA: Milinkovic-Savic; Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Stankovic, Milinkovic-Savic; Joveljic.

OLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravernberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Gakpo.