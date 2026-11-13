Manuel Akanji, difensore dell'Inter, partirà titolare nella sfida di Nations League tra Slovenia e Svizzera
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Manuel Akanji, difensore dell'Inter, partirà titolare nella sfida di Nations League tra Slovenia e Svizzera, in programma alle ore 20.45.
Ecco le formazioni ufficiali della partita:
Slovenia (4-4-2): Oblak; Zaletel, Drkusic, Bijol, Kuzmic; Karnicnik, Matko, Zabukovnik, Gnezda Cerin, Sturm; Vipotnik, Matko.
Svizzera (4-3-3): Kobel; Britschgi, Elvedi, Akanji, Athekame; Freuler, Manzambi, Aebischer; Rieder, Embolo, Ndoye.
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