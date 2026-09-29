C'è anche Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, fra i titolari della Croazia che alle 20.45 affronterà in Nations League la Spagna

Marco Macca
Messina

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C'è anche Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, fra i titolari della Croazia che alle 20.45 affronterà in Nations League la Spagna neo campione del mondo. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Sucic

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsì, Huijsen, Cucurella; Zubimendi, Fabian Ruiz; Yamal, Fermìn, Baena; Oyarzabal. CT: De La Fuente.

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CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic, Smolcic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Pasalic, Kovacic; Beljo, Sucic, Perisic; Misic. CT: Bilic.

Croazia, Sucic promosso

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