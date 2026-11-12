Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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Il programma della Nations League di oggi si apre con la sfida del gruppo 1 della fascia A tra Turchia e Belgio. Tra i padroni di casa parte dalla panchina Hakan Calhanoglu: il capitano, al posto del centrocampista dell'Inter. sarà il difensore Merih Demiral. Calcio di inizio alle 18. Tra gli ospiti in campo dal 1' gli "italiani" De Bruyne, Moreira e De Ketelaere.

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Le formazioni ufficiali:

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Aydin, Kabak, Demiral, Kadioglu; Kokcu, Yuksek; Akgun, Guler, Yilmaz; Unal.

Belgio (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.