Il centrocampista nerazzurro è partito titolare questo pomeriggio dopo aver guardato dalla panchina la gara con la Grecia
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Seconda sconfitta in due partite di Nations League per la Serbia. La nazionale di Paunovic, dopo essere stata battuta dalla Grecia tre giorni fa, ha perso anche contro l'Olanda per 1-2 in casa. Di Meerdink la doppietta decisiva, intervallata dal gol dell'ex milanista Luka Jovic.
Il centrocampista nerazzurro Aleksandar Stankovic, che contro la Grecia non aveva messo piede in campo, è partito titolare e ha giocato 60' prima di accomodarsi in panchina.
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