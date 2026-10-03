VIDEO/ Sucic: "Gol annullato a Gvardiol? L'arbitro ci ha detto che..."

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Clamorosa sconfitta interna per la Croazia: la selezione guidata dal ct Bilic viene travolta dall'Inghilterra, che si impone con il punteggio di 0-7 nella terza gara di Nations League. Partita chiusa già nel primo tempo: Kane apre le marcature dopo 8 minuti, Bellingham raddoppia al 21', Gordon cala il tris al 39' e Saka firma il poker al 45'. Nella ripresa la musica non cambia, e i ragazzi di Tuchel dilagano: Kane e Saka trovano le rispettive doppiette, nel finale c'è gloria anche per Rogers.

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Giornata da dimenticare anche per Petar Sucic: il centrocampista dell'Inter, sceso in campo dal primo minuto, è stato sostituito all'intervallo.