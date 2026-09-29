Il difensore dell'Inter giocherà regolarmente dal 1' con la sua Nazionale

Fabio Alampi
Akanji obiettivo scudetto

VIDEO / Akanji: "L'obiettivo dell'Inter è lo scudetto come sempre. In Champions..."

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Il programma della Nations League prevede la sfida tra Scozia e Svizzera. Nella formazione elvetica c'è spazio dal 1' per Manuel Akanji, confermato titolare e capitano.

Akanji
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Le formazioni ufficiali:

Scozia (3-5-2): Gunn; McKenna, Binks, Hendry; Patterson, Ferguson, Gilmour, McGinn, Robertson; Bowie, McBurnie.

Svizzera (4-2-3-1): Kobel; Athekame, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Jashari, Freuler; Aebischer, Manzambi, Ndoye; Amdouni.

Akanji

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