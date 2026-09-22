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Insieme, come quando da bambini giocavano nel campetto sotto casa. Questa volta Sebastiano e Pio Esposito si sono ritrovati a Coverciano, entrambi convocati dal ct Roberto Mancini per le gare di Nations League contro Belgio, Turchia e Francia. E chissà che i due fratelli non possano scrivere la storia della Nazionale italiana, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "I fratelli Esposito possono scrivere la storia del calcio italiano e della Nazionale. Gli ultimi fratelli a giocare insieme una partita con gli azzurri sono stati Filippo e Simone Inzaghi, in campo nel 2000".

"Con la nazionale maggiore sono soltanto tre le coppie di fratelli che sono scese in campo contemporaneamente, ma due risalgono a oltre un secondo fa ovvero i fratelli Giuseppe e Felice Milano, entrambi tesserati per la Pro Vercelli e in azzurro insieme in tre volte tra il 1912 e il 1913, e i fratelli Aldo e Luigi Cevenini, che hanno giocato insieme per l'Italia il 31 gennaio 1915 in occasione della vittoria per 3-1 contro la Svizzera (andarono a segno entrambi). Dopo 85 anni è scattata la volta dei fratelli Inzaghi, Simone e Filippo, che il 15 novembre 2000 sono stati utilizzati insieme nell’amichevole vinta 1-0 contro l’Inghilterra al Delle Alpi di Torino: grazie a Giovanni Trapattoni hanno condiviso il campo dal 61' (quando Simone è subentrato a Del Piero) al 72' (quando Filippo è stato sostituito). Undici minuti tuttora indimenticabili per la loro famiglia".