Si è conclusa un'altra serata di partite che hanno viste impegnate le varie Nazionali, tra Nations League e qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa

Marco Macca
Messina

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Si è conclusa un'altra serata di partite che hanno viste impegnate le varie Nazionali, tra Nations League e qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Anche l'Inter è stata spettatrice interessata, visto che sono andati in campo Petar Sucic con la Croazia e Manuel Akanji con la Svizzera. Il centrocampista nerazzurro, partito titolare, nella brutta sconfitta della Croazia contro la Spagna neo campione del Mondo (4-1) è rimasto sul terreno di gioco per 81 minuti, prima di lasciare il posto a Luka Modric. Per lui anche un'ammonizione nel primo tempo per eccesso di foga.

sucic

Akanji Svizzera
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Akanji, anche lui partito da titolare (e da capitano) con la Svizzera nella vittoria per 3-0 contro la Scozia, è rimasto invece in campo per tutta la partita.

Costa d'Avorio, il ct difende Bonny
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Non ha giocato neppure un minuto, invece, Ange-Yoan Bonny, attaccante dell'Inter, rimasto in panchina nell'2-0 della Costa D'Avorio contro la Somalia.

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