Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui"

Questa sera la Serbia affronta la quarta e ultima partita di questa pausa per le Nazionali affrontando l'Olanda. I serbi sono ancora ultimi a quota 0 punti, avendo incassato tre sconfitte con Grecia, Olanda e Germania.

YouTube Football360

Per la seconda sfida contro gli Orange, il tecnico Paunovic ha scelto di puntare dall'inizio su Aleksandar Stankovic, che giocherà insieme all'ex Torino Lukic in mezzo al campo. Stankovic, che finora ha giocato solo 15' con l'Inter (8' con l'Udinese e 7' col Monza), in Nazionale è rimasto in panchina contro Grecia e Germania, giocando 59' proprio nell'andata del match contro l'Olanda.

Ecco le formazioni ufficiali di Olanda-Serbia

OLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven; Gravenberch, Veerman, Reijnders; Summerville, Meerdink, Lang

SERBIA: Milinkovic-Savic; Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic; Nedeljkovic, Lukic, Stankovic, Samardzic; Tadic, Cvetkovic