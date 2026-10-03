"Le partite di Nations League sarebbero dovute servire a Aleksandar Stankovic non tanto a mettere minuti nelle gambe, ma soprattutto a mostrare nuovamente quelle qualità che lo hanno reso la scorsa estate, sulla carta, un centrocampista da almeno 40 milioni. Invece sinora anche con la Serbia il figlio d’arte ha giocato pochissimo, ricalcando di fatto l’inizio di stagione con l’Inter". Il quotidiano TuttoSport parla del giocatore nerazzurro che il club nerazzurro in estate ha ricomprato dal Brugge. Sembrava destinato ad un prestito o ad un'altra cessione dato quanto vale il suo cartellino, ma lui ha voluto rimanere all'Inter.

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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui"Stankovic non si è pentito di aver rifiutato le avances inglesi e di aver richiesto la permanenza a Milano. Il ragazzo si professa tranquillo. E ancora adesso crede di poter dire la sua, nei prossimi mesi. Chivu, nonostante lo abbia impiegato col contagocce, lo ha rassicurato, spiegandogli di lavorare sodo, a testa bassa, in modo tale che quando arriverà il suo momento – perché arriverà – si possa far trovare pronto. Nessuno ha dimenticato il percorso di Stankovic, che al Brugge, grazie proprio alla continuità di impiego, era diventato un giocatore importante per la squadra belga, capace di assumersi responsabilità non da poco e di fare bella figura anche in Champions. Da lì il ritorno all’Inter, tra sogno e obiettivo di lasciare il segno come suo padre", si legge sul giornale sportivo a proposito del calciatore serbo.

"Adesso la parte più difficile: il saper aspettare e il dimostrare poi la propria forza. Da qui tutti potranno trarre le proprie conclusioni. Stankovic al momento vuole ancora rimanere ed è totalmente certo della scelta estiva, qualora poi la situazione non cambiasse, un eventuale prestito nel mese di gennaio potrebbe essere la soluzione ponte per vedere maggiormente il regista in campo. Per un’ipotesi però sinora scartata da Stankovic, sicuro, nonostante tutto, di poter essere vero protagonista in quel di San Siro", conclude TS.

(Fonte: TS)