Ieri sera la sua Olanda è stata travolta dalla Germania: 5-0 il risultato finale. Dumfries, ex Inter, oggi al Real, è finito nel mirino della critica. In particolare, l'ex giocatore del Chelsea, Khalid Boulahrouz, che ha notato delle difficoltà sui primi due gol incassati, ha parlato della prestazione dell'esterno in questi termini: «Ovviamente ha avuto un impatto significativo con le sue incursioni sulla fascia, ma i suoi punti deboli sono sempre stati quelli difensivi».

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«Non credo - ha aggiunto sul giocatore che ha indossato la fascia da capitano date le assenze di van Dijk e Frenkie de Jong - che si senta a suo agio in fase difensiva. I difensori che non sono molto bravi a difendere o a cui non piace farlo preferiscono attaccare. Credo di aver notato questo anche in lui».

E l'ex attaccante olandese (ha giocato anche in Italia) Wim Kieft ha l'impressione che Dumfries non fosse del tutto fresco in campo contro la Germania. "Sembrava in difficoltà, come se avesse un sacco di patate sulle spalle". Nella vittoria contro la Grecia per 7-0, l'ex nerazzurro aveva fornito due assist.

(Fonte: www.telegraaf.nl)