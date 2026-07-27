Federico Ferri, direttore di Sky Sport, aggiorna sulla questione ct della Nazionale: ecco le ultimissime sulla panchina dell'Italia.

Alessandro Cosattini
Inter, novità sponsor

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Federico Ferri, direttore di Sky Sport, aggiorna sulla questione ct della Nazionale: ecco le ultimissime sulla panchina dell'Italia.

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“Mancini è certamente il favorito. Domani ci sarà un consiglio federale. Era il designato Roberto e torna a esserlo. Nei contatti avvenuti con Malagò, tra i due c’è un’amicizia proprio, di fatto c’è stata una seria discussione sul suo ritorno da ct. Lui è uscito da quell’incontro convinto che sarebbe diventato il nuovo ct.

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Getty Images

Ci risulta si sia già mosso per lo staff proprio, si era mosso per Lele Oriali che è nello staff di Conte. Sarà pronto ad affiancare Mancini come era già accaduto nel 2021, quando l’Italia vinse gli Europei. Malagò sapeva che Maldini e Leonardo non avrebbero portato Mancini in panchina. Di fatto siamo al punto iniziale, con Mancini favorito e Conte stimatissimo ma non contattato finora. Conte è il preferito di una certa parte di Serie A. Sono due nomi che c’erano prima di Maldini, non presi in considerazione da lui”.

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