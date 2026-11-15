Altro gol e altro record per Pio Esposito in Nazionale: superato Balotelli in questa speciale classifica con la maglia azzurra.
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Altro gol e altro record per Pio Esposito in Nazionale. Suo il momentaneo 1-0 dell'Italia contro il Belgio e - come riportato da Opta - a 21 anni, 4 mesi e 18 giorni Francesco Pio Esposito è diventato il 2˚ giocatore più giovane a segnare 10 gol con l'Italia.
È così alle spalle del solo Giuseppe Meazza (20 anni, 5 mesi e 30 giorni) e ha superato Mario Balotelli (22 anni, 10 mesi e 7 giorni). Un altro record per il centravanti dell'Inter, grandissimo protagonista in questa sosta per le nazionali.
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