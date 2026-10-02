Dopo la doppietta di Lewandowski e l'autogol di Ghita, anche Piotr Zielinski ha trovato la via del gol con un delizioso pallonetto
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Piotr Zielinski ha segnato il gol del 4-0 della Polonia contro la Romania nella terza giornata della Nations League.
La Polonia è inserita nel Gruppo 4 della Lega B. Dopo la doppietta di Lewandowski e l'autogol di Ghita, anche Piotr Zielinski ha trovato la via del gol con un delizioso pallonetto che ha superato il portiere avversario.
La Polonia poi ha trovato anche il gol del 5-0 con Bednarek al 66', 4' dopo il gol di Zielinski che, per la cronaca, è stato sostituito al 71'. Ecco il video del gol del centrocampista dell'Inter.
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