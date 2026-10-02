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Terza partita di Nations League anche per la Polonia e terza presenza da titolare per Piotr Zielinski. Il CT Urban ha deciso di schierare ancora una volta dal 1' il centrocampista dell'Inter, questa volta non da capitano perché la fascia torna sul braccio di Lewandowski.

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Dopo aver giocato 90' contro la Bosnia e 76' quattro giorni fa contro la Svezia, altra presenza da titolare per Zielinski che in finora è stato schierato nell'undici di partenza sette volte in nove presenze - 25' contro il Cagliari e 30' contro il Real Madrid - in stagione.

Polonia che sfida la Romania con l'obbligo di vincere per accorciare le distanze in classifica rispetto alla Bosnia seconda (4 punti) che affronta la Svezia, capolista con 6 punti in due partite.

FORMAZIONI UFFICIALI POLONIA-ROMANIA

POLONIA: Bulka; Frankowski, Kiwior, Bednarek, Cash; Zalewski, Zielinski, Nowak, Szymanski; Lewandowski, Swiderski

ROMANIA: Hindrich; Ratiu, Dragusin, Ghita, Bancu; Marin, Baluta; Man, Hagi, Mihaila, Birligea