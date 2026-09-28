Piotr Zielinski in campo dal 1' contro la Svezia: il centrocampista dell'Inter ha giocato 90' contro la Bosnia tre giorni fa

Matteo Pifferi
Zielinski, Akinsanmiro, Pavard, Bisseck

VIDEO FCIN1908 / Inter, foto e autografi per Zielinski, Akinsanmiro, Pavard e Bisseck

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Alle 20.45 la Polonia affronta la Svezia nella seconda giornata del Gruppo 2 della Lega B di Nations League. I polacchi arrivano dal pareggio contro la Bosnia mentre gli svedesi hanno vinto 2-1 contro la Romania.

Screenshot 2025-09-08 at 09-46-07 La carica di Zielinski Resto per vincere tutto con l'Inter

Il CT della Polonia, Jan Urban, punta ancora su Piotr Zielinski, schierato per la seconda volta di fila da titolare (contro la Bosnia l'interista è stato in campo 90') in mezzo al campo, con tanto di fascia da capitano.

Le formazioni ufficiali di Svezia-Polonia

SVEZIA: Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Walemark, Bergvall, Ayari, Zeneli; Nygren, Gyokeres
zielinski polonia

POLONIA: Bulka; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Zalewski, Zielinski, Nowak, Puchacz; Szymanski; Zukowski

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti