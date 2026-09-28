Piotr Zielinski in campo dal 1' contro la Svezia: il centrocampista dell'Inter ha giocato 90' contro la Bosnia tre giorni fa
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Alle 20.45 la Polonia affronta la Svezia nella seconda giornata del Gruppo 2 della Lega B di Nations League. I polacchi arrivano dal pareggio contro la Bosnia mentre gli svedesi hanno vinto 2-1 contro la Romania.
Il CT della Polonia, Jan Urban, punta ancora su Piotr Zielinski, schierato per la seconda volta di fila da titolare (contro la Bosnia l'interista è stato in campo 90') in mezzo al campo, con tanto di fascia da capitano.
Le formazioni ufficiali di Svezia-PoloniaSVEZIA: Johansson; Svensson, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Walemark, Bergvall, Ayari, Zeneli; Nygren, Gyokeres
POLONIA: Bulka; Cash, Wisniewski, Bednarek, Kiwior; Zalewski, Zielinski, Nowak, Puchacz; Szymanski; Zukowski
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