Il Mondiale è ormai iniziato. Sono 7 i calciatori dell'Inter presenti nella competizione, pronti a battagliare per arrivare fino in fondo. Uno di questi, Lautaro Martinez, arriva da campione in carica. Ma quanti sono i calciatori dell'Inter che nella storia hanno vinto la coppa del mondo? Lo rivela proprio il sito ufficiale nerazzurro:
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fcinter1908 nazionali Quanti interisti hanno vinto un Mondiale? Club nerazzurro terzo per campioni del mondo
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Quanti interisti hanno vinto un Mondiale? Club nerazzurro terzo per campioni del mondo
Il dato riportato dal sito ufficiale nerazzurro con il numero di interisti che negli anni hanno vinto la coppa del mondo
Sono 20 i calciatori che hanno vinto il Mondiale, disputandolo da calciatori in forza all'Inter. A livello di club quello nerazzurro è al terzo posto per espressione di campioni del mondo, dietro a Juventus (25) e Bayern Monaco (24).
I 20 campioni nerazzurri sono: Meazza (1934-1938); Allemandi, Castellazzi, Demaria (1934); Ferrari, Ferraris, Locatelli, Olmi (1938); Bergomi, Marini, Bordon, Oriali, Altobelli (1982); Matthäus, Klinsmann, Brehme (1990); Djorkaeff (1998); Ronaldo (2002); Materazzi (2006); Lautaro (2022).
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