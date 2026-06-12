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Quanti interisti hanno vinto un Mondiale? Club nerazzurro terzo per campioni del mondo

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Il dato riportato dal sito ufficiale nerazzurro con il numero di interisti che negli anni hanno vinto la coppa del mondo
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Il Mondiale è ormai iniziato. Sono 7 i calciatori dell'Inter presenti nella competizione, pronti a battagliare per arrivare fino in fondo. Uno di questi, Lautaro Martinez, arriva da campione in carica. Ma quanti sono i calciatori dell'Inter che nella storia hanno vinto la coppa del mondo? Lo rivela proprio il sito ufficiale nerazzurro:

Inter Lautaro
Instagram @lautaromartinez

Sono 20 i calciatori che hanno vinto il Mondiale, disputandolo da calciatori in forza all'Inter. A livello di club quello nerazzurro è al terzo posto per espressione di campioni del mondo, dietro a Juventus (25) e Bayern Monaco (24).

I 20 campioni nerazzurri sono: Meazza (1934-1938); Allemandi, Castellazzi, Demaria (1934); Ferrari, Ferraris, Locatelli, Olmi (1938); Bergomi, Marini, Bordon, Oriali, Altobelli (1982); Matthäus, Klinsmann, Brehme (1990); Djorkaeff (1998); Ronaldo (2002); Materazzi (2006); Lautaro (2022).

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