Il Mondiale è ormai iniziato. Sono 7 i calciatori dell'Inter presenti nella competizione, pronti a battagliare per arrivare fino in fondo. Uno di questi, Lautaro Martinez, arriva da campione in carica. Ma quanti sono i calciatori dell'Inter che nella storia hanno vinto la coppa del mondo? Lo rivela proprio il sito ufficiale nerazzurro: