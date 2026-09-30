L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sui punti fermi e quelli da strutturare meglio nella rosa azzurra a disposizione di Mancini. In particolare, sull'attacco si legge:

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"È davanti che oltre a Pio c'è nebbia. Raspadori è tornato a casa dopo la botta presa in Turchia. Venerdì il centravanti sarà forse Kean, che da esterno perde incisività, ma delle nove ali non c'è nessuna che si possa scegliere a occhi chiusi, mentre Zidane ha talmente tanta ricchezza da potersi permettere di arretrarne una a centrocampo, prima Cherki e poi Akliouche. Quello che più incuriosiva, Inacio, è rimasto due volte su due fuori dalla lista dei 23, come se non avesse convinto Mancini. Ma resta lui quello dal potenziale più interessante".